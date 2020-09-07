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07.09.2020 - 07:00 |

Beklenen koleksiyon

Ayşe Burcu Kaya, FW 20-21 koleksiyonunu, Zeynel Abidin çekimiyle Ajia Otel’de tamamladı.

Beklenen koleksiyon
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Tasarımcı, pandemi döneminde buluşmalara ve yüz yüze geçirilecek zamana hasret kalmamızı temsilen, koleksiyonu ‘Face To Face’ (Yüz Yüze) ismiyle adlandırdı. Kaya’nın tasarımlarında, zamansız tüvit ceketler, smokin şeritli pantolonlar, tüvit askılı bluzlar ile krep ve şifon detaylı siyah mini elbiseler öne çıkıyor.

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