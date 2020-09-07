07.09.2020 - 07:00 |
Beklenen koleksiyon
Ayşe Burcu Kaya, FW 20-21 koleksiyonunu, Zeynel Abidin çekimiyle Ajia Otel’de tamamladı.
Tasarımcı, pandemi döneminde buluşmalara ve yüz yüze geçirilecek zamana hasret kalmamızı temsilen, koleksiyonu ‘Face To Face’ (Yüz Yüze) ismiyle adlandırdı. Kaya’nın tasarımlarında, zamansız tüvit ceketler, smokin şeritli pantolonlar, tüvit askılı bluzlar ile krep ve şifon detaylı siyah mini elbiseler öne çıkıyor.
Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.