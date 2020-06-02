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02.06.2020 - 07:00 |

‘Bela’ geliyor

Hande Yener, ‘Carpe Diem’ albümündeki ‘Bela’ parçasının single kapağını hayranlarıyla paylaştı.

‘Bela’ geliyor
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Hande Yener, ‘Carpe Diem’ albümündeki ‘Bela’ parçasının single kapağını hayranlarıyla paylaştı. Milano’da Aytekin Yalçın’ın objektifine poz veren şarkıcı, “Zor süreçten geçtiğimiz bu dönemde herkesin içini ısıtmak istiyorum. Bu eserim umarım ki herkese büyük bir hayat enerjisi verecek...” dedi.

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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Cadde Yazarları

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