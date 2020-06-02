‘Bela’ geliyor

Hande Yener, ‘Carpe Diem’ albümündeki ‘Bela’ parçasının single kapağını hayranlarıyla paylaştı. Milano’da Aytekin Yalçın’ın objektifine poz veren şarkıcı, “Zor süreçten geçtiğimiz bu dönemde herkesin içini ısıtmak istiyorum. Bu eserim umarım ki herkese büyük bir hayat enerjisi verecek...” dedi.