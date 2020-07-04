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04.07.2020 - 15:23 |

Belek'te Ebru Gündeş rüzgarı

Şarkıcı Ebru Gündeş, Sueno Hotel Deluxe Belek'te verdiği konserle yaz sezonunu açtı. Pandemi sebebiyle üç aylık ara sonrası sahne alan Gündeş, ilk olarak 2020 yılbaşı konserinde kullandığı dört tarafı ledlerle kaplı sahnesinde 40 kişilik ekibiyle muhteşem bir performansa imza attı.

Belek'te Ebru Gündeş rüzgarı
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Ebru Gündeş, konserine, "Birbirinden değerli ve özel geceler yaşadık ama bu gece çok farklı. Biliyorsunuz önemli bir süreçten geçiyoruz. Hala dikkatli olmamız gereken bu süreçte eğleneceğiz, beraber şarkılar söyleyeceğiz ama yine de mesafemize dikkat ederek ve maskelerimizle bir gece geçireceğiz" cümleleriyle başladı.

Kendisinin özellikle bu konuda çok hassas olduğunu dile getiren şarkıcı, "Az önce içeride gözlerime makyaj yapılırken, yüzümde maskem vardı. Göz makyajım yapıldıktan sonra maskemi çıkarıp kalan makyajımı kendim tamamladım. İnşallah daha güzel günlerde beraber olacağız" dedi.

Sahnelerinde yaptığı yeniliklerle her sezon konser trendlerini belirleyen Gündeş, ilk kez 2020 yılbaşı gecesinde kullandığı, tavanı ledlerle kaplı sahnesinde, Marchesa marka payetli elbisesiyle sahne aldı. Gündeş, sevilen şarkıları ve güçlü yorumuyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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