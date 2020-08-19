MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Cem Belevi: Düğün sonra
19.08.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Cem Belevi: Düğün sonra

Şarkıcı Cem Belevi, Etiler’de objektiflere takıldı. Oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz’a evlilik teklifi eden Belevi, bu yıl düğün yapmayacaklarını söyledi.

Cem Belevi: Düğün sonra
ABONE OL

Cem Belevi, Etiler’de objektiflere takıldı. Oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz’a evlilik teklifi eden şarkıcı, bu yıl düğün yapmayacaklarını söyledi. Belevi, “Pandemide 40 günü beraber geçirince, ‘Herhalde 40 yıl da geçer’ dedik. Düğünün nerede olacağıyla ilgili kararsızız” diye konuştu.

Yılmaz'ın doğum gününde sürpriz yapan Cem Belevi, çıktıkları tekne turunda evlenme teklif etmişti. Çift, üç yıldır birlikte...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlilik teklifi

Karantina günlerini de birlikte geçiren ikili, aylar sonra ilk kez dışarı çıktıklarında eldiven ve maske takarak, salgına karşı önlem almıştı.

Cem Belevi: Düğün sonra

Hülya Avşar'ın tekne keyfiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Malazgirt 1071’e Külliye'de gala

‘Malazgirt 1071’e Külliye'de gala

'Bebek düşünüyoruz ama pandemi var'

'Bebek düşünüyoruz ama pandemi var'

Usta oyuncu ‘Kuruluş Osman’da

Usta oyuncu ‘Kuruluş Osman’da

Aşk tazelediler

Aşk tazelediler

Sıradaki Haber