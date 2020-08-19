Cem Belevi: Düğün sonra

Cem Belevi, Etiler’de objektiflere takıldı. Oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz’a evlilik teklifi eden şarkıcı, bu yıl düğün yapmayacaklarını söyledi. Belevi, “Pandemide 40 günü beraber geçirince, ‘Herhalde 40 yıl da geçer’ dedik. Düğünün nerede olacağıyla ilgili kararsızız” diye konuştu.

Yılmaz'ın doğum gününde sürpriz yapan Cem Belevi, çıktıkları tekne turunda evlenme teklif etmişti. Çift, üç yıldır birlikte...

Karantina günlerini de birlikte geçiren ikili, aylar sonra ilk kez dışarı çıktıklarında eldiven ve maske takarak, salgına karşı önlem almıştı.