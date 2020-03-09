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09.03.2020 - 07:00 |

Belevi’den toplu bir isyan

Cem Belevi, Rap’çi Tetik’le ‘Adaleti Yok’ parçasına düet yaptı.

Belevi’den toplu bir isyan

Cem Belevi, Rap’çi Tetik’le ‘Adaleti Yok’ parçasına düet yaptı. Belevi, “Kadın cinayetleri, masum çocuklara yapılan insanlık dışı muameleler, hayvanlara karşı insanların vahşi yaklaşımları ve doğanın tüm dengesini kendi ellerimizle bozmamız konularına toplu bir isyanımdır bu eser. Rap, isyan dilini çok iyi anlatan bir müzik türü... Ben de tüm duygularımı ve üzüntülerimi bu lisanla aktarmak istedim” diye konuştu.

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