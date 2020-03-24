Bella Hadid kapak kızı

Bella Hadid, Vogue dergisinin Kore edisyonunun kapağı için objektif karşısına geçti. Luigi ve Iango isimli fotoğrafçı ortaklara poz veren model, vamp tarzıyla dikkat çekti. Kareleri sosyal medya hesaplarından siyah-beyaz paylaşan Hadid, not olarak da şunu ekledi: “Evde karantinada bu şekilde bekliyorum.”