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24.03.2020 - 07:00 |

Bella Hadid kapak kızı

Bella Hadid, Vogue dergisinin Kore edisyonunun kapağı için objektif karşısına geçti.

Bella Hadid kapak kızı

Bella Hadid, Vogue dergisinin Kore edisyonunun kapağı için objektif karşısına geçti. Luigi ve Iango isimli fotoğrafçı ortaklara poz veren model, vamp tarzıyla dikkat çekti. Kareleri sosyal medya hesaplarından siyah-beyaz paylaşan Hadid, not olarak da şunu ekledi: “Evde karantinada bu şekilde bekliyorum.”

Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.
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Cadde Yazarları

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