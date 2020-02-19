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19.02.2020 - 11:57 |

Ben Affleck: Jennifer Garner ile boşanmak hayatımın en büyük pişmanlığı

Alkol bağımlılığının Jennifer Garner'la evliliğini nasıl etkilediğinden bahseden ABD'li aktör Ben Affleck, "Boşanmak hayatımdaki en büyük pişmanlığım" dedi.

Ben Affleck: Jennifer Garner ile boşanmak hayatımın en büyük pişmanlığı

The New York Times gazetesine röportaj veren Ben Affleck, 2005-2018 yılları arasında evli kaldığı ve üç çocuğunun annesi olan Jennifer Garner ile boşanmasını, “Hayatımın en büyük pişmanlığı” olarak yorumladı.

Bazı hatalar yaptığını ve pişman olduğunu kabul eden 47 yaşındaki aktör, "Kendinizi o durumdan çekip çıkarmak, hatalarınızdan ders almak, daha fazla öğrenmek zorundasınız ve geleceğe bakmayı denemelisiniz” dedi.

Affleck, rehabilitasyon döneminde de boşanma sürecinde olduğu Jennifer Garner’ın desteğini görmüştü. 2015 yılında ayrılık kararı alan çift, 2018’de boşanma davası açmıştı.

Magazin Haberleri Bülteni 19 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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