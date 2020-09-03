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HaberlerMagazin Haberleri 'Ben başarıya koşuyorum, aşk da bana koşsun'
03.09.2020 - 09:25 | | EMRAH AKÇAAY

'Ben başarıya koşuyorum, aşk da bana koşsun'

Sunucu Aslı Turanlı, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda düzenlenen defilede, baş manken olarak podyuma çıktı.

'Ben başarıya koşuyorum, aşk da bana koşsun'
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Defile sonrası açıklama yapan Aslı Turanlı, "Bugün benim için güzel ve heyecanlı bir akşam oldu. Güzel bir defileyi geride bıraktım" dedi.

Muhabirlerin aksesuarlarını sormaları üzerine güzel sunucu, "En çok parayı aksesuarlara harcıyorum. Bileliğim başarıyı simgeliyor, ben başarıya koşuyorum aşk da bana koşsun“ dedi.

Defileyi izlemeye gelenler arasında Elif Özkul, Aslıhan Karalar, Çiğdem Batur da yer aldı.

Ben başarıya koşuyorum, aşk da bana koşsun

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