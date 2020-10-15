‘Ben de ekmek yapanlardanım’

Beyazıt Öztürk, önceki gün Baltalimanı’nda görüntülendi. Pandemiden dolayı bu yıl ‘O Ses Türkiye’nin yapılmayacağını söyleyen şovmen, “İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz” dedi. Karantina dönemini herkes gibi evinde geçirdiğini anlatan Öztürk, “Ben de evde yemek ve ekmek yapanlardanım. Çok güzel yaprak sarmayı öğrendim. Yeteneklerimizi keşfetme anlamında etkili bir dönem oldu” diye konuştu.