Tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları dolaşan ve daha sonra kahve molası veren Levent Ülgen, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmadı.

Mütevazı kişiliği ve samimi tavırları ile dikkat çeken Ülgen, "Bugün tiyatro oyunum vardı, o yüzden dışarı çıktım. Çıkmışken de kendime bir şeyler baktım. Normalde ben hala pandemiden çıkamadım. Tiyatro oyunlarımız hariç evden çıkmıyorum. Hala maske takmayan insanlar görüyorum, lütfen dikkate alsınlar. Bu çok ciddi bir durum" diye konuştu.