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23.01.2021 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Bendeniz: Sektörde gıcık olduğum çok insan var

Pandemi sebebiyle müzisyenlerin çok zor günler geçirdiğini belirten şarkıcı Bendeniz, geçinemediklerini açıklayan sanatçıları eleştirdi. Pandeminin üreten isimlere iyi geldiğini belirten Bendeniz, sürecin kendisi için bereketli geçtiğini anlattı.

Bendeniz: Sektörde gıcık olduğum çok insan var
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Şarkıcı Bendeniz, pandemi dönemini üreterek geçirdiğini söyledi. Bazı sanatçıların “Geçinemiyoruz” açıklamalarını eleştiren şarkıcı, “Başka çare yok, birikimlerimizi değerlendiriyoruz. Müzisyenler gerçekten çok zor durumda. Sanatçıların çoğu kendini bir şekilde idare ediyor. Herkesin kaybı var ama sanatçılar şu an en son konuşması gerekenler” dedi.

Şarkı istemek için kapısını çalan dostları olduğunu anlatan Bendeniz, “Bu dönemde şarkı alan ve söyleyen yok. Ben de şarkılarımı bedava vermiyorum. Her şeyin bir bedeli var. Ama kalbine inandığım arkadaşlarıma ücretsiz veririm. Sektörde gıcık olduğum çok insan var. Onlara tabii böyle bir şey yapmam” diye konuştu.

Bendeniz: Sektörde gıcık olduğum çok insan var

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"BU KADAR MI AÇ KALDINIZ?"
90’lı yıllara damgasını vuran Bendeniz, geçtiğimiz günlerde de gece hayatının ve konserlerin başlaması gerektiğini söyleyen sanatçı dostlarına tepkisiyle dikkat çekmişti.

Bendeniz, katıldığı bir canlı yayında bir an önce gece hayatının başlaması ve mekanların açılması gerektiğini söyleyen meslektaşlarına gönderme yaparak şunları söylemişti: "Bazı densiz sanat camiasından arkadaşlara sesleniyorum. Terasa iki masa atayım da gelin. Bu kadar mı aç kaldınız? Milyonlar cebinizde. Almasaydınız o zaman boyunuzdan büyük evleri” sözleriyle tepki göstermişti.

Bendeniz: Sektörde gıcık olduğum çok insan var


HABER: SEÇKİN ŞENVARDAR

 

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