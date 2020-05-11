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11.05.2020 - 08:41 |

Bengü: Ajda Pekkan'ı ziyarete gideceğim

"Ajda Pekkan hep kendisi için çalışmış” açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirten popçu Bengü, karantina bittiği gibi Süperstar'a ziyarete gideceğini söyledi.

Bengü: Ajda Pekkan'ı ziyarete gideceğim
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Şarkıcı Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenmiş, geçtiğimiz yıl da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Ünlü popçu aylar önce verdiği bir röportajında “Bir popstarın evlenip çocuk yapması, tamamlanması demek. Ajda Pekkan hep kendisi için çalışmış” demişti.

Ajda Pekkan ise şarkıcıya, “Çocuğum olsaydı mutsuz olurdu. Bengü’ye ailesiyle mutluluklar diliyorum” cevabını vermişti. Dün Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanan Bengü, konuya açıklık getirdi.

Şarkıcı, “Söylediklerim yanlış anlaşıldı. ‘Ajda Pekkan büyük fedakarlık yapmış’ dedim. Karantina sonrasında Zeynep ile kendisini ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

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