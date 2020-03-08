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08.03.2020 - 15:30 |

Bengü kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Geçtiğimiz ağustos ayında anne olan Bengü, kızının yüzünün göründüğü fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Bengü kızının yüzünü ilk kez gösterdi

İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine giren Bengü, geçtiğimiz ağustos ayında anne olmuştu. Kızı Zeynep ile paylaşımlar yapan ama kızının yüzünü göstermeyen şarkıcı, son paylaşımında Zeynep’in yüzünü ilk kez gösterdi.

Instagram hesabından eşi Selim Selimoğlu ve kızı ile birlikte mutlu aile pozunu paylaşan Bengü, “Bizim Zeynep’le ilk baharımız. Tüm çocukların hayatı bahar gibi geçsin” notunu düştü.

Bengü kızının yüzünü ilk kez gösterdi

    8 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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