07.05.2020 - 07:47 |
Bengü: Sizi yiyebilir miyim lokum hanım?
Selim Selimoğlu ile mutlu evliliği devam eden Bengü, 9 aylık kızı Zeynep’e yemek yedirdiği anları takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz ağustos ayında anne olan şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından kızıyla geçirdiği keyifli anları paylaşmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Bengü son paylaşımında, Zeynep’e yemek yedirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.
Şarkıcı, videosuna "Sizi yiyebilir miyim, küçük lokum hanım?” notunu düştü.
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Sizi yiyebilir miyim küçük lokum hanım🐥😍🧿👭#bizdegünlerböylegeçiyor #araöğünvakti 🌸💗🎈