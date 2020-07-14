14.07.2020 - 08:10 |
Bengü'den Zeynep paylaşımı: Hık demiş burnundan düşmüş
Şarkıcı Bengü, kızı Zeynep'le çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Zeynep'in annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü, geçtiğimiz yıl kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Zaman zaman kızıyla olan fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan şarkıcı, bunlara bir yenisini ekledi.
Bir yaşına girmesine 3 hafta kalan Zeynep'in gittikçe annesine benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Bengü'nün son pozuna "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı.