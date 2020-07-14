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HaberlerMagazin Haberleri Bengü'den Zeynep paylaşımı: Hık demiş burnundan düşmüş
14.07.2020 - 08:10 |

Bengü'den Zeynep paylaşımı: Hık demiş burnundan düşmüş

Şarkıcı Bengü, kızı Zeynep'le çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Zeynep'in annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Bengü'den Zeynep paylaşımı: Hık demiş burnundan düşmüş
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2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü, geçtiğimiz yıl kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Zaman zaman kızıyla olan fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan şarkıcı, bunlara bir yenisini ekledi.

Bir yaşına girmesine 3 hafta kalan Zeynep'in gittikçe annesine benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Bengü'nün son pozuna "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı.

Bengüden Zeynep paylaşımı: Hık demiş burnundan düşmüş

Magazin Haberleri Bülteni (13 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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