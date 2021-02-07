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07.02.2021 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Beni böyle kabul etti

Bensu Soral, eşi Hakan Baş’ın kendisine negatif anlamda karışmadığını söyledi. Oyuncu, “Buyum, zaten beni böyle kabul etti” dedi

Beni böyle kabul etti
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Bensu Soral, yürüyüşe çıktığı Sarıyer’de görüntülendi. Senaryo okuduğunu söyleyen oyuncu, “Eşiniz (Hakan Baş) size olumlu ya da olumsuz karışıyor mu?” sorusuna, “Negatif anlamda karışma olmaz, zaten öyle bir karakter değilim. Buyum, zaten beni böyle kabul etti” yanıtını verdi.
İş insanının kendisini çok desteklediğini belirten Soral, “Zaten başarı odaklı bir insan olduğu için benim de iyi yerlerde olmam adına elinden geleni yapar. Bir iş geldiği zaman tabii ki eşime danışırım. Bu anlamda onun hislerine güvenirim, o işin tutup tutmayacağı konusunda hisleri benden daha iyidir” dedi.

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