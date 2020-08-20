'Benim Adım Melek' dizisinde ana oğul dostluğu

Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin başrollerinde yer aldığı 'Benim Adım Melek' dizisinin ikinci sezonunun dramdan daha çok aşka doğru bir gidişat sergilemesi beklentisi hakim. Melek’in hastalığının Halil ile aşkın kapısının aralaması ile biraz olsun geri planda kalması da gerçekleşebilir.

Dizinin setinden ise ekibin hem eğlenceli anları hem de dostluklarını anlatan fotoğraflar geliyor. Nehir Erdoğan, Instagram hesabından dizide oğlu Kerem’i canlandıran Ulvi Kahyaoğlu ile fotoğrafını yayınladı.