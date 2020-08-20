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20.08.2020 - 16:35 |

'Benim Adım Melek' dizisinde ana oğul dostluğu

'Benim Adım Melek' dizisinin çekimleri Gaziantep’te devam ediyor. Dizi, 2 Eyül’de yeni bölümüyle yeniden hayranları ile buluşacak.

'Benim Adım Melek' dizisinde ana oğul dostluğu
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Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin başrollerinde yer aldığı 'Benim Adım Melek'  dizisinin ikinci sezonunun dramdan daha çok aşka doğru bir gidişat sergilemesi beklentisi hakim. Melek’in hastalığının Halil ile aşkın kapısının aralaması ile biraz olsun geri planda kalması da gerçekleşebilir.

Dizinin setinden ise ekibin hem eğlenceli anları hem de dostluklarını anlatan fotoğraflar geliyor. Nehir Erdoğan, Instagram hesabından dizide oğlu Kerem’i canlandıran Ulvi Kahyaoğlu ile fotoğrafını yayınladı.

Benim Adım Melek dizisinde ana oğul dostluğu

 

 

 

 

Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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