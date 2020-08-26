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HaberlerMagazin Haberleri Bensu Soral: Duştan sonra ben
26.08.2020 - 14:00 |

Bensu Soral: Duştan sonra ben

Aiesiyle birlikte geçirdiği tatili boyunca çok sayıda paylaşıma imza atan Bensu Soral, son olarak takipçileriyle bir video paylaşımında bulundu.

Bensu Soral: Duştan sonra ben
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Oyuncu kardeşler Hande ve Bensu Soral sevenleri tarafından özellikle sosyal medya üzerinden yakın bir şekilde takip ediliyor. Durum böyle olunca da ikilinin paylaşımları takipçileriyle etkileşimi koparmamak adına son derece fazla oluyor. Özellikle 4 milyon takipçisi bulunan Bensu Soral bu konuda başarılı işler çıkartıyor.

'DUŞTAN SONRA BEN’ NOTUYLA PAYLAŞTI
Yer aldığı yapımlarda güzelliğiyle ön plana çıkan Bensu, kısa süre önce bir şampuan markasının reklam yüzü oldu. Genç kadın Instagram hesabından, “Duştan sonra ben” notuyla yaptığı video paylaşımında saçlarını koklarken görülüyor.

Bensu Soral: Duştan sonra ben

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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