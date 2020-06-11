Bensu Soral kendini resme adadı

Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya alan Bensu Soral, gün içerisinde vaktini değerlendirecek aktiviteler gerçekleştiriyor. Neler yaptığını takipçileriyle de paylaşan Bensu Soral, bu kez evinde boş bulduğu yerlere resim çizmeye başladı.

Soral, bahçesindeki duvarlara resim yaparken çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun bu pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

