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11.06.2020 - 15:45 |

Bensu Soral kendini resme adadı

Oyuncu Bensu Soral, karantina günlerini sanatla geçiriyor. Bu süreçte kendisini resim çizmeye adayan Soral, resim yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bensu Soral kendini resme adadı
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Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya alan Bensu Soral, gün içerisinde vaktini değerlendirecek aktiviteler gerçekleştiriyor. Neler yaptığını takipçileriyle de paylaşan Bensu Soral, bu kez evinde boş bulduğu yerlere resim çizmeye başladı.

Soral, bahçesindeki duvarlara resim yaparken çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun bu pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bensu Soral kendini resme adadı

 

 

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