Bensu Soral köpeğiyle poz verdi

Corona virüs nedeniyle aylardır evden çıkmayan Bensu Soral, evinde geçirdiği zamanı takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor. Gün içinde vaktini değerlendirmek için aktiviteler yapan Soral, en çok da köpekleriyle zaman geçiriyor.

Güzel oyuncu, köpeğiyle verdiği yeni pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Soral paylaştığı fotoğrafa, “Köpekler asla yalan söylemez” notunu düştü.