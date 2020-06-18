MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bensu Soral köpeğiyle poz verdi
18.06.2020 - 07:33 |

Bensu Soral köpeğiyle poz verdi

Karantina günlerinde yaptığı resimlerle gündeme gelen Bensu Soral, köpeğiyle verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

Bensu Soral köpeğiyle poz verdi
ABONE OL

Corona virüs nedeniyle aylardır evden çıkmayan Bensu Soral, evinde geçirdiği zamanı takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor. Gün içinde vaktini değerlendirmek için aktiviteler yapan Soral, en çok da köpekleriyle zaman geçiriyor.

Güzel oyuncu,  köpeğiyle verdiği yeni pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Soral paylaştığı fotoğrafa, “Köpekler asla yalan söylemez” notunu düştü.

Bensu Soral köpeğiyle poz verdi

Şevval Şahin’in leopar sevgisi'Estetik' haberleri ile magazin gündeminden düşmeyen Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayvan sevgisini gözler önüne serdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Keyifler yerinde

Keyifler yerinde

Romantik gece

Romantik gece

Görkemli açılış

Görkemli açılış

Fotoğraf bağışladı

Fotoğraf bağışladı

Sıradaki Haber