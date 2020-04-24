Berber Jessica

Jessica May, berberlerin kapalı olması nedeniyle, eşi Hüseyin Kara’nın saç ve sakalını kesti. Karantinayı İstanbul’daki evlerinde geçirdiklerini söyleyen oyuncu, “10 Mart’tan beri sokağa adım atmıyoruz. Sadece çöp atmak için Hüseyin iki defa dışarı çıktı. Gıda alışverişini online sipariş sayesinde gideriyoruz. Canla başla çalışan tüm kuryelere minnettarız” şeklinde konuştu.