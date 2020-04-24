MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Berber Jessica
24.04.2020 - 07:00 |

Berber Jessica

Jessica May, berberlerin kapalı olması nedeniyle, eşi Hüseyin Kara’nın saç ve sakalını kesti.

Berber Jessica

Jessica May, berberlerin kapalı olması nedeniyle, eşi Hüseyin Kara’nın saç ve sakalını kesti. Karantinayı İstanbul’daki evlerinde geçirdiklerini söyleyen oyuncu, “10 Mart’tan beri sokağa adım atmıyoruz. Sadece çöp atmak için Hüseyin iki defa dışarı çıktı. Gıda alışverişini online sipariş sayesinde gideriyoruz. Canla başla çalışan tüm kuryelere minnettarız” şeklinde konuştu.

Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süreyya Yalçın'dan babasına: Eminim beni hala görüyorsun

Süreyya Yalçın'dan babasına: Eminim beni hala görüyorsun

Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım

Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım

Murat Dalkılıç canlı yayında

Murat Dalkılıç canlı yayında

Erol Evgin, İstiklal Marşı'nı okudu

Erol Evgin, İstiklal Marşı'nı okudu

Sıradaki Haber