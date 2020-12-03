Berdan Mardini'den 'Olsun' açıklaması

Klip yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un yaptığı 'Olsun' hakkında konuşan Berdan Mardini, "Çok içime sinen bir şarkı oldu. Umarım müzikseverler de beğenecektir. Pandemi döneminde tedbirlerimizi alıp üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Bu işe bir şarkı olarak, sadece Berdan Mardini olarak bakmak yanlış olur. Benim arkamda bu şarkıya emek veren orkestrasından ışıkçısına kadar birçok insan var” dedi.