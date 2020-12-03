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03.12.2020 - 13:35 | | MESUT YILMAZ

Berdan Mardini'den 'Olsun' açıklaması

Pandemi dönemi evinin alt katını stüdyoya çeviren Berdan Mardini, sözleri Murat Sağır’a ait olan yeni şarkısı 'Olsun'u müzikseverlerle buluşturdu.

Berdan Mardini'den 'Olsun' açıklaması
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Klip yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un yaptığı 'Olsun' hakkında konuşan Berdan Mardini, "Çok içime sinen bir şarkı oldu. Umarım müzikseverler de beğenecektir. Pandemi döneminde tedbirlerimizi alıp üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Bu işe bir şarkı olarak, sadece Berdan Mardini olarak bakmak yanlış olur. Benim arkamda bu şarkıya emek veren orkestrasından ışıkçısına kadar birçok insan var” dedi. 

Magazin Haberleri Bülteni (3 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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