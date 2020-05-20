20.05.2020 - 17:26 |
Berdan Mardini'ye hasat sırasında sürpriz
Memleketi Mardin’de gül yağı fabrikası kuran şarkıcı Berdan Mardini, hasat yaptığı sırada güzel bir sürprizle karşılaştı.
Çalışanlarıyla birlikte sabah saat 5’te kalkarak gül toplayan Berdan Mardini, güllerin arasına kuşların yuva yaptığı ve yavruladığını görünce büyük sevinç yaşadı. Ünlü şarkıcı, yuvanın bozulmaması için orada bulunan dallardaki gülleri bırakılıp toplanmaması talimatı verdi.
Sabahın ilk ışıklarında tarlada çalışanlarıyla birlikte hasada başlayan Mardini, "Berdan’ın yaptığı iş hobiden öteye göçmez diyenler; hobi mi, iş mi, istihdam mı, bunu herkese göstereceğim" ifadelerini kullandı.
Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.