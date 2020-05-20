Berdan Mardini'ye hasat sırasında sürpriz

Çalışanlarıyla birlikte sabah saat 5’te kalkarak gül toplayan Berdan Mardini, güllerin arasına kuşların yuva yaptığı ve yavruladığını görünce büyük sevinç yaşadı. Ünlü şarkıcı, yuvanın bozulmaması için orada bulunan dallardaki gülleri bırakılıp toplanmaması talimatı verdi.

Sabahın ilk ışıklarında tarlada çalışanlarıyla birlikte hasada başlayan Mardini, "Berdan’ın yaptığı iş hobiden öteye göçmez diyenler; hobi mi, iş mi, istihdam mı, bunu herkese göstereceğim" ifadelerini kullandı.