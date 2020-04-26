26.04.2020 - 15:43 |
Beren Saat ev halini paylaştı
Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle dışarı çıkmayan Beren Saat, ev halini takipçilerinin beğenisine sundu.
Şarkıcı Kenan Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Beren Saat, köpekleriyle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu, evinin salonundan yayınladığı fotoğrafa "Venedik davul çemberi" notunu düştü.
Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Beren Saat'in bu pozuna kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.