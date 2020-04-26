Beren Saat ev halini paylaştı

Şarkıcı Kenan Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Beren Saat, köpekleriyle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu, evinin salonundan yayınladığı fotoğrafa "Venedik davul çemberi" notunu düştü.

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Beren Saat'in bu pozuna kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.