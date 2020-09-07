Beren Saat, Kenan DoÄŸuluâ€™nun sahnesinde dans etti

Karantina dÃ¶nemine aralarÄ±ndaki soÄŸukluk giren oyuncu Beren Saat ve ÅŸarkÄ±cÄ± Kenan DoÄŸulu, pandemiyi aÅŸklarÄ± iÃ§in yeni bir fÄ±rsat yaratma adÄ±na kullandÄ±.

NormalleÅŸme sÃ¼reciyle birlikte tatile Ã§Ä±kan ve buradan yaptÄ±klarÄ± keyifli paylaÅŸÄ±mlarla neÅŸelerinin yerinde olduÄŸunu gÃ¶steren Ã§iftten Beren Saat, sosyal medyaya dÃ¼ÅŸen son videosunda bir hayli neÅŸeli bir tablo Ã§izdi.

BU DEFA KAÃ‡IRMADI

Åžimdilerde Atiye dizisinin yeni sezon Ã§ekimleri iÃ§in koÅŸturan gÃ¼zel oyuncu buna raÄŸmen eÅŸi Kenan DoÄŸuluâ€™nun konserini kaÃ§Ä±rmadÄ± ve hem ona moral verdi hem de eÅŸinin ÅŸarkÄ±larÄ± ile dans etti.

BaÅŸ baÅŸa tatile Ã§Ä±kan Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz ay Ã‡eÅŸmeâ€™deki Biblos Resort AlaÃ§atÄ± Otelâ€™in plajÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.Â Ellerinde dondurmalarÄ±yla localarÄ±na doÄŸru yÃ¼rÃ¼rken objektife takÄ±lan Kenan DoÄŸulu ve Beren Saat, hayli keyifli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.Â