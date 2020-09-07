MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerMagazin Haberleri Beren Saat, Kenan DoÄŸuluâ€™nun sahnesinde dans etti
07.09.2020 - 09:40 |

Beren Saat, Kenan DoÄŸuluâ€™nun sahnesinde dans etti

AralarÄ±ndaki buzlarÄ± erittikten sonra daha fazla objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye baÅŸlayan Beren Saat ve Kenan DoÄŸulu Ã§ifti ÅŸimdilerde birbirlerine mesafeli kaldÄ±klarÄ± dÃ¶nemin acÄ±sÄ±nÄ± Ã§Ä±kartÄ±yor. Beren Saat, eÅŸi Kenan DoÄŸulu'nun konserinde ettiÄŸi dansla beÄŸeni topladÄ±.

ABONE OL

Karantina dÃ¶nemine aralarÄ±ndaki soÄŸukluk giren oyuncu Beren Saat ve ÅŸarkÄ±cÄ± Kenan DoÄŸulu, pandemiyi aÅŸklarÄ± iÃ§in yeni bir fÄ±rsat yaratma adÄ±na kullandÄ±.

NormalleÅŸme sÃ¼reciyle birlikte tatile Ã§Ä±kan ve buradan yaptÄ±klarÄ± keyifli paylaÅŸÄ±mlarla neÅŸelerinin yerinde olduÄŸunu gÃ¶steren Ã§iftten Beren Saat, sosyal medyaya dÃ¼ÅŸen son videosunda bir hayli neÅŸeli bir tablo Ã§izdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Beren Saat ile Kenan DoÄŸulu çiftinden yeni karar!

BU DEFA KAÃ‡IRMADI
Åžimdilerde Atiye dizisinin yeni sezon Ã§ekimleri iÃ§in koÅŸturan gÃ¼zel oyuncu buna raÄŸmen eÅŸi Kenan DoÄŸuluâ€™nun konserini kaÃ§Ä±rmadÄ± ve hem ona moral verdi hem de eÅŸinin ÅŸarkÄ±larÄ± ile dans etti.

Beren Saat, Kenan DoÄŸuluâ€™nun sahnesinde dans etti

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Beren Saat'ten Kenan DoÄŸulu'ya poz!

BaÅŸ baÅŸa tatile Ã§Ä±kan Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz ay Ã‡eÅŸmeâ€™deki Biblos Resort AlaÃ§atÄ± Otelâ€™in plajÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.Â Ellerinde dondurmalarÄ±yla localarÄ±na doÄŸru yÃ¼rÃ¼rken objektife takÄ±lan Kenan DoÄŸulu ve Beren Saat, hayli keyifli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.Â

Beren Saat, Kenan DoÄŸuluâ€™nun sahnesinde dans etti

Beren Saat, Kenan DoÄŸuluâ€™nun sahnesinde dans ettiAralarÄ±ndaki buzlarÄ± erittikten sonra daha fazla objektif karÅŸÄ±sÄ±na geçmeye baÅŸlayan Beren Saat ve Kenan DoÄŸulu çifti ÅŸimdilerde birbirlerine mesafeli kaldÄ±klarÄ± dönemin acÄ±sÄ±nÄ± çÄ±kartÄ±yor. Beren Saat, eÅŸi Kenan DoÄŸulu'nun konserinde ettiÄŸi dansla beÄŸeni topladÄ±.
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±

Çok Okunan Magazin Haberleri

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Hande Soral'dan eÅŸine: Seni seviyorum

Hande Soral'dan eÅŸine: Seni seviyorum

Masterchef'te kim elendi, GülÅŸah mÄ±, Berker mi? 6 Eylül 2020 Masterchef Türkiye'de elenen kim oldu?

Masterchef'te kim elendi, GÃ¼lÅŸah mÄ±, Berker mi? 6 EylÃ¼l 2020 Masterchef TÃ¼rkiye'de elenen kim oldu?

KaslÄ± Zeynep

KaslÄ± Zeynep

â€˜Sevda KarasÄ±â€™ çÄ±ktÄ±

â€˜Sevda KarasÄ±â€™ Ã§Ä±ktÄ±

SÄ±radaki Haber