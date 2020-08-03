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03.08.2020 - 08:55 |

Beren Saat sezonu açtı

Oyuncu Beren Saat, tatil pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Saat'in mayolu bu pozuna beğeni yağdı.

Beren Saat sezonu açtı
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Şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014 yılında dünyaevine giren ve birçok kez boşanacakları konuşulan oyuncu Beren Saat, bayramı fırsat bilerek tatile çıktı. 

36 yaşındaki Saat, beyaz gözlüğü ve renkli mayosuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun tatil pozu kısa sürede 160 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

Beren Saat sezonu açtı

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