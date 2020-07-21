Beren Saat: Uykusuz geceler geçirdim

Beren Saat, Ayşegül Doğan’ın YouTube kanalındaki ‘Soruyor’ programına konuk oldu. Bir dönem yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada bazı kullanıcıların kendisine “Vatan haini” demesine oyuncu, “Uykusuz geceler geçirdim. Haberleri daha az izledim. Twitter yerine soft olduğu için Instagram’ı takip ediyorum” dedi. Saat, 2021 yılında çıkaracağı İngilizce şarkıyla, global bir başarı yakalamak istediğini belirtti.