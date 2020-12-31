31.12.2020 - 10:04 |
Beren Saat: Yılbaşında Kenan ile evimizdeyiz
Oyuncu Beren Saat, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Saat, "Yılbaşı akşamını Kenan ile evimizde geçireceğiz" dedi.
Habertürk'te yer alan habere göre; Beren Saat, geçtiğimiz akşam özel şoförlü aracı ile Etiler'de trafikte görüntülendi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki oyuncu, "Yılbaşı akşamını Kenan ile evimizde geçireceğiz" dedi. Beren Saat, "Yeni yıldan sadece sağlık diliyorum" ifadelerini kullandıktan sonra evinin yolunu tuttu.