Beren Saat: Yılbaşında Kenan ile evimizdeyiz

Habertürk'te yer alan habere göre; Beren Saat, geçtiğimiz akşam özel şoförlü aracı ile Etiler'de trafikte görüntülendi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki oyuncu, "Yılbaşı akşamını Kenan ile evimizde geçireceğiz" dedi. Beren Saat, "Yeni yıldan sadece sağlık diliyorum" ifadelerini kullandıktan sonra evinin yolunu tuttu.