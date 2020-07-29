Beren Saat'ten aşk dolu paylaşım

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti 'boşanacaklar' iddialara son noktayı koydu. Beren Saat, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla evlilik yıl dönümlerini kutladı ve her şeyin yolunda gittiği mesajını verdi. Çift 29 Temmuz 2014’te Los Angeles’ta evlenmişti.