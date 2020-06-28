Beren Saat'ten Kenan Doğulu paylaşımı!

sürecinde evliliklerindeki sorunları çözen Beren Saat - Kenan Doğulu çifti hakkında kısa bir süre önce yeniden ayrılacaklarına dair bir iddia ortaya atılmıştı. Tüm bu yaşananların ardından Beren Saat’in kendisine bir ev aradığı şeklinde ortaya atılan bu iddialar yalanlamayınca kafalar iyice karışmıştı.

Paylaşımlarıyla çok konuşulan Saat, yayınladığı son fotoğrafla eşinin yanında olduğunu gözler önüne serdi.

Güzel oyuncu, eşinin uzun bir zaman sonra verdiği ilk konserinin ardından çekilmiş bir kareyi “Bir kuşun esintiyi bulması gibi” notuyla paylaştı.