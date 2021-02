Berfu-Eser Yenenler çiftinden eğlenceli paylaşım

Oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen Berfu Yenenler, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini eğlendirdi. Ünlü çiftin 'Bazı tombiklik ve diyet sorunları' notlu videosuna beğeni ve yorum yağdı.

DİYETE BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

Kiloları ile ilgili sık sık gündeme gelen Eser Yenenler, YouTube kanalından "Ailenizin şişmanı zayıflıyor" yayınladığı videoda, "Bu kilo işini kapatıyorum. Çok önceden alınmış bir kararla hayırlısıyla kilo derdinden kurtuluyoruz. Spor hocamızla anlaştık, diyetimiz de belli. Çocuk büyüdü, evlendik, evimiz güzel oldu, stres bitti. Artık konsantre bir şekilde bu işi halledeceğimiz döneme geldik" şeklinde konuşmuştu.

İKİNCİ ÇOCUKLARI İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "Göbüş güncellemesi, 32'inci haftaya girmiş bulunuyoruz. Bu kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Sonlara geldikçe de heyecandan, meraktan yerimde duramıyorum resmen. Mete Emmi Bey sağlıkla gelir misiniz efenim, buralarda sizi bekliyoruz" mesajını yazmıştı.

BERFU YENENLER: HER GÜNÜNDEN AYRI KEYİF ALIYORUM

İkinci kez anne olmayı bekleyen Berfu Yenenler, yayınladığı hamilelik pozunun altına "22'nci haftaya hoş geldik. Hamile olmayı çok seven bir ben mi varım acaba? Yanaklarımın poğaçalaşması, karnımın yavaş yavaş çıkması, tekmeler... Sürecin her gününden ayrı keyif alıyorum" notunu düşmüştü.