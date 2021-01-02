Berfu Yenenler: Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz

02.01.2021 - 17:00 |
Berfu Yenenler: Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz
Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen Berfu Yenenler, ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Berfu Yenenler, belirginleşen karnı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
'Mete' adını verecekleri oğluna altı aylık hamile olan Berfu Yenenler, Instagram paylaşımına "2021 dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz" notunu düştü.
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in fotoğrafı 50 binin üzerinde beğeni aldı.