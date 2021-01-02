MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Berfu Yenenler: Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz
02.01.2021 - 17:00 |

Berfu Yenenler: Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz

Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen Berfu Yenenler, ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Berfu Yenenler, belirginleşen karnı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Berfu Yenenler: Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz
ABONE OL

'Mete' adını verecekleri oğluna altı aylık hamile olan Berfu Yenenler, Instagram paylaşımına "2021 dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz" notunu düştü.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in fotoğrafı 50 binin üzerinde beğeni aldı.

Berfu Yenenler: Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz

Magazin Haberleri Bülteni (2 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akhisarspor'da Hadzic gönderildi

Akhisarspor'da Hadzic gönderildi

Son dakika | Denizlispor'da Rodallega şoku! Açıklama geldi...

Son dakika | Denizlispor'da Rodallega şoku! Açıklama geldi...

Mesut Bakkal: Bu maçta mağlup olsak üzülürdüm

Mesut Bakkal: Bu maçta mağlup olsak üzülürdüm

Marius Sumudica: VAR futbolu gerçekten mahvediyor

Marius Sumudica: VAR futbolu gerçekten mahvediyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet