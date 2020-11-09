Berfu Yenenler: Mutsuzsam vakit kaybetmem

Hamileliğinin 26’ncı haftasına giren Berfu Yenenler, “Hayat felsefeniz ne?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Mutlu olmadığım bir insanla asla konuşmam, keser atarım. Öyle bir ortamdan hemen ayrılırım. Mutsuz olduğum şeyi bir kere söylerim. Daha fazla uğraşmam, vakit kaybetmem ve hiçbir şeyi idare etmem."