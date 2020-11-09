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09.11.2020 - 13:01 |

Berfu Yenenler: Mutsuzsam vakit kaybetmem

2014 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız ile Eser Yenenler, Nisan 2019’da evlenmişti. Aynı yılın kasım ayında oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Ünlü çift, ikinci kez anne baba olacak.

Berfu Yenenler: Mutsuzsam vakit kaybetmem
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Hamileliğinin 26’ncı haftasına giren Berfu Yenenler, “Hayat felsefeniz ne?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Mutlu olmadığım bir insanla asla konuşmam, keser atarım. Öyle bir ortamdan hemen ayrılırım. Mutsuz olduğum şeyi bir kere söylerim. Daha fazla uğraşmam, vakit kaybetmem ve hiçbir şeyi idare etmem."

Magazin Haberleri Bülteni (9 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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