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12.02.2021 - 18:06 |

Berfu Yenenler'den 33. hafta pozu

İkinci çocuğuna 33 haftalık hamile olan Berfu Yenenler, Instagram hesabından göbekli fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Berfu Yenenler'den 33. hafta pozu
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Her hafta karnını çekerek yayınlayan Berfu Yenenler, yeni paylaşımına "33'üncü hafta göbüşleri ve bazı bulutlar" notunu düştü.

Eşi Eser Yenenler ile Kuzey adında bir oğulları olan Yenenler, bir ay sonra dünyaya gelecek bebeğine ise Mete adını verecek.

Berfu Yenenlerden 33. hafta pozu

"BU KADAR HIZLI GEÇTİĞİNE İNANAMIYORUM"
Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "Göbüş güncellemesi, 32'inci haftaya girmiş bulunuyoruz. Bu kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Sonlara geldikçe de heyecandan, meraktan yerimde duramıyorum resmen. Mete Emmi Bey sağlıkla gelir misiniz efenim, buralarda sizi bekliyoruz" mesajını yazmıştı.

Berfu Yenenlerden 33. hafta pozu

Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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