Berfu Yenenler'den 33. hafta pozu

Her hafta karnını çekerek yayınlayan Berfu Yenenler, yeni paylaşımına "33'üncü hafta göbüşleri ve bazı bulutlar" notunu düştü.

Eşi Eser Yenenler ile Kuzey adında bir oğulları olan Yenenler, bir ay sonra dünyaya gelecek bebeğine ise Mete adını verecek.

"BU KADAR HIZLI GEÇTİĞİNE İNANAMIYORUM"

Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "Göbüş güncellemesi, 32'inci haftaya girmiş bulunuyoruz. Bu kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Sonlara geldikçe de heyecandan, meraktan yerimde duramıyorum resmen. Mete Emmi Bey sağlıkla gelir misiniz efenim, buralarda sizi bekliyoruz" mesajını yazmıştı.