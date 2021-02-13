Bergüzar Korel'den 'üçüncü çocuk' açıklaması

Bergüzar Korel, dün akşam Etiler'de görüntülendi. Bir klinikte cilt bakımı yaptıran oyuncu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; 38 yaşındaki oyuncu, "Cilt bakımı yaptırdım. Genelde evdeyim, şimdi de kendime biraz vakit ayırdım. Çok geç oldu, koştura koştura eve gidiyorum" dedi.





"ZAMAN ÇOK HIZLI AKIYOR"

Geçtiğimiz günlerde oğlu Ali'nin doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Bergüzar Korel, "Ali, 10 yaşına girdi. Zaman çok hızlı akıyor, onun doğum gününde çok duygusal oluyorum" dedi.

"HAN, ALİ'YE GÖRE DAHA YARAMAZ"

İkinci çocukları Han'ın, oğlu Ali'ye göre daha yaramaz olduğunu belirten Korel, "Han yaramaz, çok hareketli. Ali'ye "Yapma" derdin dururdu. Ali küçükken sehpa üzerinden hiçbir şey kaldırmadı. Han alıyor, "Yapma" dediğinde gözünün içine bakarak fırlatıyor. Ali ile çok farklılar" ifadelerini kullandı.

'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK' CEVABI

Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Olursa kabulümüz. Seve seve. Ben her zaman çok çocuklu, şen şakrak bir ev hayal etmiştim. Öyle bir planımız yok ama gelirse başımızla beraber" yanıtını verdi.