Bergüzar Korel'i şoke eden mesaj: Gebermen için dua ediyorum

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yaşadığı siber zorbalığı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. İkinci çocuğuna hamileyken gelen bir mesajdan sonra Instagram hesabını yorumlara ve mesajlara kapattığını açıklayan Korel, başından geçenleri anlattı.

Ünlü oyuncu açıklamasında;

"Eminim birçok kişi yorumlarım ve DM'lerim kapalı olduğu konusunda sitemkar eleştirilerde bulunuyor, sebebini merak ediyor. Çünkü artık kötü sözün de onu söyleyen kişinin de kontrolsüz ve vahşi bir şekilde bana dokunmasını istemiyorum, daha doğrusu o kişinin bana dokunduğunu sanmasına izin vermiyorum.

Artık sadece içimden geleni, gözümün gördüğünü korkmadan otosansür uygulamadan paylaşmak istiyorum. Söylenen her şeyi ciddiye alıp, üzülüp, o insanı kazanmaya çalışıp açıklama yapmayı da bıraktım.

"SESSİZ KALMAYIN"

Ne zaman biliyor musunuz? İkinci yavruma hamileyken DM kutuma düşen bir mesajdan sonra...

"Pi.in ve senin gebermen için her gün dua ediyorum"

Amannn bırak hasta onlar deyip kestirip atmayın artık. Böyle diye diye vücut bulmuş bu şeytanlığı besleyip duruyoruz. Ben kendimi, psikolojimi bu iletişim yolunu keserek koruyorum. Belki çelişkili gelecek yazdıklarım ama diğerini başaracak gücüm de isteğim de yok artık.

Bir yerlerde sanal zorbalığa uğrayan birileri var ise özellikle yaşı küçük kardeşlerim bu yazdıklarımı okuyorsa eğer bunun bir suç olduğunu bilin ve lütfen ailenizle paylaşın. Sessiz kalmayın!" ifadelerini kullandı.

'TEK TEK DEŞİFRE EDECEĞİM'

Bergüzar Korel, SMA hastası çocukların ilaç ihtiyaçları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenmiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Çağrısına cevap alan Bergüzar Korel, bir kez daha kamera karşısına geçmiş ve bakana teşekkür etmişti.

Yaptığı çıkışlar sonrasında Korel’in pek çok yakın arkadaşı da Instagram hesaplarını karşılık beklemeden SMA hastası çocuklar için açmış, ancak bazı isimler SMA hastası çocuğu olan ailelerin paylaşım ricaları karşılığında ücret talep edince ve bu da Bergüzar Korel’in kulağına gidince başarılı oyuncunun tepkisi sert olmuştu.

Korel, sosyal medya "Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar... Hepinizi tek tek biliyorum. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim." mesajını yayınlamıştı.