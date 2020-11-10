MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Berk Atay: İzmir'den annem geldi
10.11.2020 - 13:01 |

Berk Atay: İzmir'den annem geldi

Oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Berk Atay: İzmir'den annem geldi
ABONE OL

Yalnız başına geldiği AVM’de meydan katındaki lüks mağazaları dolaşan Berk Atan, daha sonra Beymen Morini’de yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren oyuncu, "Sete bir hafta ara verdik. Covid-19 virüsüne yakalanan arkadaşımız sağlığına en kısa sürede kavuşup dönünce başlayacağız. Bu boşlukta annem İzmir’den ziyarete geldi. Bir süre benimle kalacak" açıklamasında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Melisa Şenolsun-Umut Evirgen: Her şey güzel gidiyor

Melisa Şenolsun-Umut Evirgen: Her şey güzel gidiyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde heyecan dorukta | EDHO oyuncuları

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde heyecan dorukta | EDHO oyuncuları

Hastaneye kaldırılan Ebru Şancı: İş stresi sağlığımı bozdu

Hastaneye kaldırılan Ebru Şancı: İş stresi sağlığımı bozdu

Gamze Erçel: En güzel fotoğrafımız olabilir

Gamze Erçel: En güzel fotoğrafımız olabilir

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet