Berk Atay: İzmir'den annem geldi

Yalnız başına geldiği AVM’de meydan katındaki lüks mağazaları dolaşan Berk Atan, daha sonra Beymen Morini’de yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren oyuncu, "Sete bir hafta ara verdik. Covid-19 virüsüne yakalanan arkadaşımız sağlığına en kısa sürede kavuşup dönünce başlayacağız. Bu boşlukta annem İzmir’den ziyarete geldi. Bir süre benimle kalacak" açıklamasında bulundu.