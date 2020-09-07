07.09.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Berkay coşturdu
Berkay, 23’üncü kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda konser verdi.
SEÇKİN ŞENVARDAR
Şarkıcı, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından yeniden düzenlenen etkinlikte, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.