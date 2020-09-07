Berkay coşturdu

Şarkıcı, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından yeniden düzenlenen etkinlikte, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.