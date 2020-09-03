MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Berkay: Harbiye konseri çok güzel geçti
03.09.2020 - 11:44 |

Berkay: Harbiye konseri çok güzel geçti

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava'da konser veren Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Berkay: Harbiye konseri çok güzel geçti
ABONE OL

Harbiye konseri hakkında kısa bir açıklama yapan Berkay, "Oraya çıkan her isim çok özel hazırlanır. Bizim için de Harbiye konseri çok güzel geçti. İnşallah seneye Harbiye'de daha güzel ve sağlıklı günlerde yeniden buluşuruz" dedi.

Bugünü kızlarına ayırdıklarını belirten popçu, "Kızımızın istediği birkaç şey vardı, annesi ile birlikte Arya'yı da yanımıza alıp alışverişe çıktık" açıklamasında bulundu.

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (3 Eylül 2020)İşte Magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Demet Akalın: Burs verdiğim çocuklar adam oldu

Demet Akalın: Burs verdiğim çocuklar adam oldu

Kaan Tangöze trafik kuralını hiçe saydı!

Kaan Tangöze trafik kuralını hiçe saydı!

'Ben başarıya koşuyorum, aşk da bana koşsun'

'Ben başarıya koşuyorum, aşk da bana koşsun'

Çağatay Ulusoy: Ege sahillerinde dinlendim

Çağatay Ulusoy: Ege sahillerinde dinlendim

Sıradaki Haber