Berkay: Harbiye konseri çok güzel geçti

Harbiye konseri hakkında kısa bir açıklama yapan Berkay, "Oraya çıkan her isim çok özel hazırlanır. Bizim için de Harbiye konseri çok güzel geçti. İnşallah seneye Harbiye'de daha güzel ve sağlıklı günlerde yeniden buluşuruz" dedi.

Bugünü kızlarına ayırdıklarını belirten popçu, "Kızımızın istediği birkaç şey vardı, annesi ile birlikte Arya'yı da yanımıza alıp alışverişe çıktık" açıklamasında bulundu.