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HaberlerMagazin Haberleri Berkay Hardal aşka geldi: Bir derdim var, bin dermana değişmem!
30.01.2020 - 11:07 |

Berkay Hardal aşka geldi: Bir derdim var, bin dermana değişmem!

Ekim ayında kendi gibi oyuncu Dilan Telkök ile nikah masasına oturan Berkay Hardal, Instagram hesabından eşiyle çekilen fotoğrafını yayınladı. Hardal, aşk pozuna, "Bir derdim var, bin dermana değişmem" notunu düştü.

Berkay Hardal aşka geldi: Bir derdim var, bin dermana değişmem!

Berkay Hardal, bir süre aşk yaşadığı Dilan Telkök ile ekim ayında dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri devam eden ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seriyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hardal son olarak eşi ile pozunu "Bir derdim var bin dermana değişmem" notuyla yayınladı.

Çiftin aşk dolu paylaşımı kısa sürede 139 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.

Berkay Hardal aşka geldi: Bir derdim var, bin dermana değişmem

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