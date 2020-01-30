Berkay Hardal aşka geldi: Bir derdim var, bin dermana değişmem!

Berkay Hardal, bir süre aşk yaşadığı Dilan Telkök ile ekim ayında dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri devam eden ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seriyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hardal son olarak eşi ile pozunu "Bir derdim var bin dermana değişmem" notuyla yayınladı.

Çiftin aşk dolu paylaşımı kısa sürede 139 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.