Berkay: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim

Arda Turan’ın, Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e “Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın” dediği iddiası üzerine ikili geçen yıl kavga etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı.

Yaşanılan olayda soğukkanlı davrandığını belirten Berkay, “Bu olay yaşandığında arkam dönüktü. Ben biriyle karşı karşıya bir olay yaşamadım, kavga etmedim. Bunu mahkemede de söyledim. O an öfkelenseydim belki de çok daha pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim" dedi.