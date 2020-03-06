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06.03.2020 - 08:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Berkay Şahin: Allah beterinden korusun

Arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçında kolu kırılan Berkay Şahin, futboldan vazgeçemeyeceğini söyleyip "Futboldan ayrı kalamam ölümüne halı saha maçına devam. Bu durum sahneye çıkmama engel değil" dedi.

Berkay Şahin: Allah beterinden korusun

Nişantaşı'ndaki bir mekanda kırık koluyla objektiflere yansıyan şarkıcı, yıllardır arkadaş grubuyla her pazartesi halı saha maçı yaptıklarını ve düşerek kolunu kırdığını söyledi.

Sağ kolunun daha önce de kırıldığını geçici alçının birkaç hafta kalacağını belirten şarkıcı Berkay "Görünmez kaza maç yaparken düşünce kolumu kırdım, Allah beterinden korusun. Bir süre alçı kolumda kalacak. Dirseğime yakın bir yerde kırık var, ameliyat söz konusu değil. Bu durum sahneye çıkmama mani olmaz tabii böyle de şarkı söyleyebilirim. Futboldan vazgeçilmez maçlara ölümüne devam" diye konuştu.

Berkay Şahin: Allah beterinden korusun

 

 

 

 

 

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