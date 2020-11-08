Berkay Şahin: Henüz bir çalışma yok

Sabah saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinin meydan katında bir restoranda geçip kahvaltı yapan ikili, daha sonra açık alanda bulunan mağazaları dolaşıp kısa bir alışveriş turuna çıktı.

Berkay, şu sıralar dinlendiğini ve pandemi sürecinden dolayı henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirdi.