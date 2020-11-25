25.11.2020 - 12:45 |
Berkay: Şu an dinleniyorum
Pop müziğin sevilen ismi Berkay Şahin, geçtiğimiz gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Ofisler bölümünde bulunan doktorunun yanına geldiklerini dile getiren Berkay-Özlem Ada Şahin çifti, daha sonra açık alanda bulunan mağazaları dolaştıktan sonra AVM’den kendi araçlarıyla ayrıldı.
Berkay, şu sırlar dinlendiğini, pandemi sürecinden dolayı henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirdi.
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