Berkay: Şu an dinleniyorum

Ofisler bölümünde bulunan doktorunun yanına geldiklerini dile getiren Berkay-Özlem Ada Şahin çifti, daha sonra açık alanda bulunan mağazaları dolaştıktan sonra AVM’den kendi araçlarıyla ayrıldı.

Berkay, şu sırlar dinlendiğini, pandemi sürecinden dolayı henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirdi.