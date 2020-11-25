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25.11.2020 - 12:45 |

Berkay: Şu an dinleniyorum

Pop müziğin sevilen ismi Berkay Şahin, geçtiğimiz gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Berkay: Şu an dinleniyorum
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Ofisler bölümünde bulunan doktorunun yanına geldiklerini dile getiren Berkay-Özlem Ada Şahin çifti, daha sonra açık alanda bulunan mağazaları dolaştıktan sonra AVM’den kendi araçlarıyla ayrıldı.

Berkay, şu sırlar dinlendiğini, pandemi sürecinden dolayı henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirdi.

Koronavirüse yakalanan Fulya Öztürk canlı yayında yaşadıklarını anlattıCNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Kanal D ekranında hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına canlı bağlantı yaparak, yaşadığı zorlu süreç hakkında konuştu.
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