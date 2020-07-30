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30.07.2020 - 12:41 |

Berksan: Kendimden çok annemi düşünüyorum

Popçu Berksan, önceki gün Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Mağazaları dolaşıp bayram alışverişi yapan ve arkadaşlarının çocukları için oyuncak mağazasından hediye alan Berksan'ın, sosyal mesafe kurallarına uyması gözlerden kaçmadı.

Berksan: Kendimden çok annemi düşünüyorum
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Şimdilerde annesiyle birlikte oturduğunu söyleyen Berksan, "Kendimden çok annemi düşünüyorum. O yüzden dışarıda olduğum sürelerde mesafemi koruyorum. Eve gider gitmez, eşyalarımı hemen yıkamaya atıyorum" dedi.

Ağustos ayının ilk haftasında yeni singel'ının çıkacağını açıklayan popçu, "Şarkıma çok güveniyorum ve çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

Hayvanlara olan sevgisi ile bilinen ve evinde hem köpek hem de kedi besleyen Berksan, son zamanlarda artan hayvana şiddet haberleri hatırlatılması üzerine, "Sosyal medya yasasına çımasına sevindim ama aynı şekilde hayvan hakları kadına şiddet yasalarının da çıkmasını çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce Bodrum, Ankara ve İstanbul'da mekanlar açan fakat daha sonra bu mesleğe ara veren şarkıcı, "Ara vermiştim ama ekim ayında iki efsane mekanla bir sürpriz yapacağım. İstanbul eğlence hayatına renk katacak iki mekanla geliyorum" dedi.

Berksan: Kendimden çok annemi düşünüyorum

Çağla Şikel'in eğlenceli paylaşımıÇektiği eğlenceli videolar ile takipçilerinin yüzünü güldüren manken Çağla Şıkel, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ne kadar esnek bir vücuda sahip olduğunu gösterdi.
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Cadde Yazarları

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