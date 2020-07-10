Berksan: Saçma yarışları dert etmeyi bıraktım

Nişantaşı'nda doktor kliniğinin çıkışında görüntülenen Berksan, "Daha çok 'bahçe domatesi nereden alınır, ne yersek bize faydalı olur?' diye düşünüyorum artık. Sağlıklı olduğum için şükrediyorum. 'Nasıl korunurum, doğal beslenip hangi vitaminleri almalıyız?' bunları araştırıyorum. Ozon tedavisi yaptırmaya başladım, bağışıklığı güçlendiriyor, kanı temizleyip toksinlerden arındırıyor. Bu süreçte iyi olduğunu düşündüğüm için uygulamak istedim. Tamamen sağlığımı korumaya yönelik bir hayat yaşıyorum" dedi.

"O DÜNYANIN İÇİNDE YOKUM"

Pop dünyasındaki yarış hakkında Berksan "Dünyanın saçma sapan yarışlarını dert etmeyi bıraktım. Minimalist bir hayatım var, mutluluk veriyor bana. Hırslardan hepsinden uzağım artık. Öyle bir dünyanın varlığından benim de haberim yok. Varsa da ben o dünyanın içinde yokum, müziğini yapan bir müzisyenim. O çarkın dişlerin arasında yokum, bu yüzden marjinal gözükebilirim" şeklinde konuştu.

"HANDE YENER İLE SIMSIKIYIZ"

Genellikle Hande Yener'le birlikte çalıştıklarının hatırlatılması üzerine ünlü şarkıcı, "Ahiretliğim benim o. Arkadaş olarak de iyiyiz. Bir süre birbirimizden uzak kalmıştık şimdi arayı kapatmak için sımsıkıyız. Hande gelir alır, Hande yani sonuçta ilk o alıyor. Kimseyi ayırdığım falan yok. Başka arkadaşlarımla çalışacağım zaman onlara da aynı saygıyı gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

"BU KİTLEYE KAFA YORUMUYORUM"

Berksan, 'Reynman' lakaplı Yusuf Aktaş'a üstü kapalı göndermede bulunarak, "İlla ki eğitim olmazsa olmaz diye düşünenlerden değilim, yeteneği Allah verir. Dünya bir süreçten geçiyor, hayatımıza yeni şeyler giriyor YouTuber'lar vesaire. Zaman içinde her şey yerine oturacaktır, bu insanların da seveni var onlara saygım var. 'Onlar oyunculuk yapmasın, müzisyenlik yapmasın' diyecek haddim yok. Sadece daha saygılı olmalarını isterim, bir ödül alınca daha sevgi ve saygı ile yaklaşsınlar, daha güzel olur bu daha şık olur. Başarının arkasına hanımefendilik beyefendilik daha yakışır. Bu kitle hakkında kafa yormuyorum yoksa hiç umrumda değil, ben kendime ve sevenlerime konsantreyim" dedi.