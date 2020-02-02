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02.02.2020 - 09:50 |

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz'a koronavirüs engeli

Bir süredir aşk yaşayan Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz'ın yurtdışı seyahatleri devam ediyor. Son olarak Sri Lanka'ya giden çift, koronavirüs nedeniyle rota değiştiriyor.

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz'a koronavirüs engeli

Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'dan boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkları tüm hızıyla devam eden ikili, yeni yılı Yunanistan’da karşılayan, ardından kayak yapmak için Fransa’ya gitmişti.

Şubat ayında Madagaskar ve Sri Lanka’yı gezmek isteyen çift, Çin’e gitme planlarını ise koronavirüs salgını nedeniyle iptal etti. (Hürriyet)

    2 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni2 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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