Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz'a koronavirüs engeli

Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'dan boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkları tüm hızıyla devam eden ikili, yeni yılı Yunanistan’da karşılayan, ardından kayak yapmak için Fransa’ya gitmişti.

Şubat ayında Madagaskar ve Sri Lanka’yı gezmek isteyen çift, Çin’e gitme planlarını ise koronavirüs salgını nedeniyle iptal etti. (Hürriyet)