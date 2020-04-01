01.04.2020 - 17:39 |
Berrak Tüzünataç'ın Özge Özpirinçci'ye doğum günü mesajı
Oyuncu Özge Özpirinçci bugün 34 yaşına girdi.Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından en yakın arkadaşı Özpirinçci ile çekildiği bir kareyi paylaşarak, doğum gününü kutladı.
Tüzünataç, Instagram'dan Özpirinçci ile yazın çekildikleri bir kareyi yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:
"Telefonumu kaybettiğim için bir çok fotoğraftan mahrumum artık. Ama adetimizi de bozacak değilim. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Aklımızda olan her şeyi yapacağız, daha tonla anı ve saçmalık bizi bekler bebek. İyi ki doğdun."