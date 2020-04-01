Berrak Tüzünataç'ın Özge Özpirinçci'ye doğum günü mesajı

Tüzünataç, Instagram'dan Özpirinçci ile yazın çekildikleri bir kareyi yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Telefonumu kaybettiğim için bir çok fotoğraftan mahrumum artık. Ama adetimizi de bozacak değilim. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Aklımızda olan her şeyi yapacağız, daha tonla anı ve saçmalık bizi bekler bebek. İyi ki doğdun."