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01.02.2021 - 07:00 |

Beş çayında buluştular

Arkadaşlıkları çok eskilere dayanan ve birbirlerine düşkünlükleriyle tanınan dostlar, pandemi kurallarına uygun olarak buluştu.

Beş çayında buluştular
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Arkadaşlıkları çok eskilere dayanan ve birbirlerine düşkünlükleriyle tanınan dostlar, pandemi kurallarına uygun olarak buluştu. Duygu Pişirici’nin Acarkent’teki evinde verdiği davete, Ayşe Burcu Kaya, Aslı Davut, Bahar Keçeci Atay ve Hesna Yılmaz katıldı. Beş çayında bir araya gelen ekip, geç de olsa yeni yıla “Merhaba” demenin mutluluğunu yaşadı.

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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