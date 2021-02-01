Beş çayında buluştular

Arkadaşlıkları çok eskilere dayanan ve birbirlerine düşkünlükleriyle tanınan dostlar, pandemi kurallarına uygun olarak buluştu. Duygu Pişirici’nin Acarkent’teki evinde verdiği davete, Ayşe Burcu Kaya, Aslı Davut, Bahar Keçeci Atay ve Hesna Yılmaz katıldı. Beş çayında bir araya gelen ekip, geç de olsa yeni yıla “Merhaba” demenin mutluluğunu yaşadı.