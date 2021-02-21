Beş çayında koptular!

Geçtiğimiz hafta İstanbul’u etkisi altına alan kara kışta bir araya gelemeyen cemiyet hayatının ayrılmaz dostları, önceki gün buluşmanın tadını doyasıya çıkardı. ÇABA Derneği Başkanı Eda Kosif’in evinde bir araya gelen Eda Tokcan, Aslı Şen ve oğlu Berke, neşe dolu anlar yaşadı. Beş çayı buluşmasında anlatılan fıkralar güne kahkahalarla damga vurdu.